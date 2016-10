Suomalaisten kalansyönti väheni hieman viime vuonna

Kalan kokonaiskulutus väheni Suomessa hieman viime vuonna, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Suomalaiset kuluttivat kotimaista kalaa hieman yli neljä kiloa asukasta kohden fileepainoksi laskettuna. Tuontikalaa käytettiin lähes kymmenen kiloa.

Kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt 2000-luvulla noin kolmanneksella. Vain kuhan kulutus on kasvanut. Tuontikalan määrä on lähes kaksinkertaistunut ja Norjasta tuodun lohen käyttö jopa nelinkertaistunut.

Viime vuonna kotimaisista kaloista eniten syötiin kirjolohta (1,3 kiloa asukasta kohden). Luonnonkaloista parhaiten maistuivat muikku (0,58 kiloa) sekä ahven ja hauki (0,45 kiloa). Ulkomaisista kaloista eniten syötiin norjalaista kasvatettua lohta.

Luken tilasto perustuu ammattikalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen saalistilastoihin, kalanviljelyn tuotantotilastoon sekä kalan ulkomaankauppatilastoon.