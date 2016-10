Huonoja uutisia pähkinöiden ystäville: Kuivuus nostaa hintoja

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että cashewpähkinöiden hinnat ovat nousseet rajusti ja saattavat nousta edelleen. Syynä on suurinta tuottajamaata Vietnamia piinaava kuivuus.

Tämän vuoden cashewsato oli 11 prosenttia pienempi kuin viime vuoden sato. Se pompautti pähkinöiden kotimarkkinoilla hinnat kaikkien aikojen ennätyslukemiin. Vuoden aikana pähkinöiden kilohinta on Vietnamissa noussut 38 000 dongista eli noin 1,54 eurosta 52 000 dongiin eli 2,10 euroon.

Vietnam on maailman suurin cashewpähkinöiden viejä. Cashewpähkinöiden vientimarkkinoista 58 prosenttia on Vietnamin hallinnassa.

Kaikki Vietnamista myyty pähkinä ei ole kuitenkaan kasvanut Vietnamissa. Bloombergin mukaan noin kaksi kolmasosaa Vietnamissa käsiteltävistä pähkinöistä kasvatetaan jossakin muualla, esimerkiksi Afrikassa.

Cashewpähkinän kysyntä on kasvanut 53 prosenttia vuodesta 2010. Maapähkinä on edelleen maailman suosituin pähkinä, mutta cashew on jo ohittanut kysynnässä pistaasipähkinän ja saksanpähkinän.

Puolet maailman cashewpähkinöistä syödään Intiassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa suuri osa pähkinöistä päätyy elintarviketeollisuuden jatkojalostukseen.

Pähkinöiden suurkuluttajia ovat myös kiinalaiset, saksalaiset ja hollantilaiset.

Lähde:

Bloomberg

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-31/snack-food-sticker-shock-for-cashew-eaters-after-vietnam-drought