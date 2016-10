Uusien henkilöautojen kauppa lokakuussa viime vuoden tahdissa

Uusien henkilöautojen kauppa kävi lokakuussa samaa tahtia kuin vuosi sitten lokakuussa. Autoalan tiedotuskeskus kertoo, että henkilöautoja ensirekisteröitiin 9 162, mikä on 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vertailussa kannattaa ottaa huomioon, että viime vuoden syystalvella ensirekisteröintejä lisäsi selvästi hyvin onnistunut romutuspalkkiokokeilu. Romutuspalkkiolla hankituista henkilöautoista noin kolmannes rekisteröitiin viime vuoden loka-marraskuussa. Romutuspalkkion sai kuluttaja, joka vei yli kymmenen vuotta vanhan autonsa romutettavaksi ja osti sen tilalle vähäpäästöisen ensirekisteröimättömän auton.

Koko vuonna autokauppa on ollut selvässä kasvussa. Uusia henkilöautoja on rekisteröity tammi-lokakuussa 11, uusia pakettiautoja 16, kuorma-autoja 22 ja linja-autojakin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Dieselin suosio on vähentynyt. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista dieselkäyttöisiä on noin kolmannes. Osuus on pienentynyt vuosien 2008-2009 huipusta. Tuolloin alle puolet uusista henkilöautoista oli dieselkäyttöisiä. Autoliiton tiedotuskeskuksen mukaan dieselkäyttöisten autojen kysyntää on vähentänyt se, että energiatehokkaiden bensiinikäyttöisten autojen valikoima on kasvanut ja kyseisten polttoaineiden hintaero kaventunut.

Henkilöautoja arvioidaan ensirekisteröitävän tänä vuonna yhteensä 116 000. Ensirekisteröintien määrää ovat lisänneet hienoinen talouskasvu sekä autoveron aleneminen kuluvan vuoden alusta.