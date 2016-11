Suhdanteisiin ei luvassa muutoksia – korkeimmat odotukset palvelualalla

Suomalaisyritysten suhdannenäkymiin ei ennusteta seuraavan puolen vuoden aikana suurta muutosta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrista.

Kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat tuotantonsa ja myyntinsä kasvavan loivasti. Henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan tai laskevan vähän.

Odotukset ovat korkeimmat palvelualalla, vaikkakin näkymät ovat heikentyneet verrattuna heinäkuussa tehtyyn kyselyyn

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä on pysynyt likimain ennallaan. Lähikuukausina määrän odotetaan kasvavan loivasti. Tilauskanta on elpynyt vähän, mutta se on alle normaalin.

Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tuotannon määrä on kasvanut hieman alkusyksyllä.

EK kysyi yrityksiltä lokakuussa, miten ne ennustavat suhdannekehitystään talvikaudella 2016–2017.