Ministeriö odottaa Fennovoimalta tietoa aikataulun pitävyydestä

Työ- ja elinkeinoministeriö on STT:n tietojen mukaan pyytänyt Fennovoimalta lisätietoa hankkeen aikataulusta. Hallituslähteen mukaan pyyntö on esitetty syksyn aikana, koska muun muassa Säteilyturvakeskus on ollut huolissaan hankkeen huonosta organisoinnista.

Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki sanoi keskiviikkona Ydintekniikan päivillä, että rakentamislupaa odotetaan yhä vuoden 2018 aikana. Ministeriölle ydinvoimayhtiö ei ole antanut vielä vastausta. STT kertoi eilen, että Fennovoiman ydinvoimalan laitostoimitus on siirtymässä Venäjällä uusiin käsiin. Rosatomin neuvonantajan Jukka Laaksosen mukaan RAOS Projectin kokematon organisaatio on antamassa tilaa useita ydinvoimaloita toimittaneelle Atomstroyexportille. Muutoksia on ehditty odottaa, koska venäläisorganisaatiolla on ollut isoja vaikeuksia. Säteilyturvakeskus on ollut huolissaan henkilöstön osaamisesta, minkä lisäksi huolta on kannettu alihankkijoiden resursoinnista. Hallituslähde kuvaa vielä epävarmaa tietoa STT:lle "pitkästä aikaa edes pieneksi positiiviseksi uutiseksi". Atomstroyexportia pidetään kokeneena ja varmana ydinvoimatoimittajana. Rosatom tai Fennovoima eivät kuitenkaan ole vielä tiedottaneet muutoksista. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen kertoo, että ministeriö on keskustellut asiasta tällä viikolla Fennovoiman edustajien kanssa. Lisätietoa muutoksista virkamiehet odottavat ensi viikolla, kun Rosatomin edustajat vierailevat Helsingissä. - Ei tämä yllätyksenä tule, mutta meidän tiedossa ei ole yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtumassa, Huttunen sanoo. Toimittajaorganisaation vaihtuminen on nostanut esiin kysymyksen, pitääkö vuonna 2014 annettu periaatepäätös käsitellä uudelleen eduskunnassa. Huttunen arvioi, että periaatepäätöstä ei olisi tarpeen päivittää, koska toimittaja vaihtuisi Rosatom-konsernin sisällä. Ydinvoimahanke vaatii kuitenkin vielä valtioneuvostolta rakentamisluvan. Ennen päätöksentekoa hanke arvioidaan vielä kokonaisuudessaan.