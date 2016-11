Toimitusjohtaja: Rosatom-järjestely tukee Fennovoiman aikataulua

Rosatomin sisäiset järjestelyt auttavat Fennovoiman ydinvoimahanketta pysymään aikataulussa, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki.

Rosatom tiedotti tänään, että Atomstroyexport on ollut kesästä lähtien mukana Fennovoima-hankkeessa.

Rosatomin neuvonantaja Jukka Laaksonen kertoi eilen STT:lle, että toimittajaorganisaatiota muutetaan hankkeen tahmean etenemisen takia. Rosatomin tänään julkaistun tiedotteen mukaan Fennovoiman virallisena laitostoimittajana pysyy RAOS Project.

Työ- ja elinkeinoministeriö on STT:n tietojen mukaan pyytänyt Fennovoimalta lisätietoa hankkeen aikataulusta. Hallituslähteen mukaan pyyntö on esitetty syksyn aikana, koska muun muassa Säteilyturvakeskus on ollut huolissaan hankkeen huonosta organisoinnista.

Hemminki sanoi keskiviikkona Ydintekniikan päivillä, että rakentamislupaa odotetaan yhä vuoden 2018 aikana. Ministeriölle ydinvoimayhtiö ei ole antanut vielä vastausta.

STT kertoi eilen, että Fennovoiman ydinvoimalan laitostoimitus on siirtymässä Venäjällä uusiin käsiin. Jukka Laaksosen mukaan RAOS Projectin kokematon organisaatio olisi antamassa tilaa useita ydinvoimaloita toimittaneelle Atomstroyexportille.

Ydinvoimahanke vaatii vielä valtioneuvostolta rakentamisluvan. Ennen päätöksentekoa hanke arvioidaan vielä kokonaisuudessaan.