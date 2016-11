Ouneva Group osti Perloksen entisen tehdaskiinteistön Joensuussa

Ouneva Group on kartoittanut eri vaihtoehtoja saavuttaakseen pitkäaikaisen kiinteistöratkaisun, jossa on mahdollista yhdistää usean tuotantoyksikön vahvuuksia ja saavuttaa merkittäviä synergioita.

Prosessi on saatu päätökseen, kun Ouneva Groupiin kuuluva Valukumpu Oy on ostanut lähes 20 000 neliömetrin kiinteistön Joensuun Salpakankaalta. Kyseessä on niin sanottu entinen Perloksen tehdaskiinteistö osoitteessa Nurmeksentie 80. Valukumpu Oy on toiminut kohteessa suurimpana vuokralaisena jo vuodesta 2008. Lisäksi Ouneva Groupiin kuuluva Jotwire Oy on toiminut samassa kiinteistössä jo useita vuosia. Kiinteistössä toimii myös useita muita yrityksiä, jotka jatkavat toimintaansa kohteessa.

– Olen iloinen, että prosessi on saatu päätökseen ja voimme tästä eteenpäin keskittyä strategiamme toteuttamiseen oman kiinteistön puitteissa. Tähän kiinteistöön tulemme edelleen investoimaan, jolloin saamme sen vastaamaan entistä paremmin tarpeisiimme, kertoo Ouneva Groupin hallituksen puheenjohtaja Mikko Nevalainen (kuvassa).