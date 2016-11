Ponssen Juha Vidgrén vei EY:n yrittäjäkisan voiton

Suomen EY Entrepreneur of the Year 2016 -kilpailun voiton vei Vieremällä kotipaikkaansa pitävän Ponssen Juha Vidgrén.

Vidgrén ja sarjapalkintojen voittajat palkittiin myöhään perjantai-iltana EY Entrepreneur of the Year 2016 -juhlagaalassa Finlandia-talossa. Yli 60 maassa järjestettävän kilpailun tavoitteena on kannustaa nykyisiä ja tulevia yrittäjiä kasvuhakuiseen ja vastuulliseen yrittäjyyteen sekä nostaa esiin inspiroivia tarinoita.

EY:n järjestämässä kilpailussa jaettiin pääpalkinto sekä palkinnot viidelle sarjavoittajalle. Pääpalkinnon ohella Ponssen hallituksen puheenjohtajalle Juha Vidgrénille myönnettiin myös Tuotanto-sarjan ykköspalkinto.

Kauppa-sarjan parhaaksi kruunattiin Balmuir-brändiä luotsaavan Wheslyn Groupin Heidi ja Juha Jaara.

Palvelut-sarjan voiton vei nuorten osaajien rekrytointiin keskittyvä henkilöstöpalveluyritys Studentwork Sharper Oy:n kolmikko Heikki Karimaa, Lucas Geisler ja Tomas Valkama.

Tunnustusta saivat lisäksi Vuoden Nuoreksi Yrittäjäksi valittu, äänieristettyjä puhelinkoppeja valmistavan Framery Oy:n Samu Hällfors sekä Vuoden Perheyrittäjinä palkitut tukkukauppa Tammer-Tukun serkukset Zachary ja Vesa Mäenpää. Tänä vuonna tuomaristo päätti antaa myös ”Vuoden Jymypaukku”-erikoispalkinnon, joka annettiin maailman parhaaksi giniksi valitun Napue ginin valmistajalle, Kyrö Distilleryn Miika Lipiäiselle.

Kesäkuussa 2017 Vidgrén edustaa Suomea yrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailussa, EY World Entrepreneur of the Year -kilpailussa Monte Carlossa.