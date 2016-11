Terrafame käyttää kaikki keinot sijoittajan houkutteluun

Nikkelin hinta on nousussa, ja Terrafame vakuuttaa saaneensa niin tuotantoprosessin toimimaan kuin ympäristöhuolet hallintaan. Kaivoksella työskentelevät noin tuhat ihmistä joutuvat kuitenkin jännittämään vuoden loppuun asti yksityisen sijoittajan löytymistä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sanoo, että Terrafamella on hyvät edellytykset saada vuoden loppuun mennessä yksityistä rahoitusta. Terrafame on ollut yhteydessä esimerkiksi kaivos- ja metalliyhtiöihin sekä kaivosalalle sijoittaviin toimijoihin. Kaivoksen päätuotteen nikkelin hinta pysytteli kesäkuuhun asti pääosin alle 9 000 dollarissa tonnilta, mutta syksyllä hinta on sahannut 10 000 dollarin molemmin puolin.

Maan hallitus on antanut Talvivaaran kaivosta pyörittävälle Terrafamelle vuoden loppuun asti aikaa. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group.

- Uskon valtion toimivan pragmaattisen (käytännönläheisen) omistajan tavoin, jos neuvottelut ovat sellaisessa vaiheessa, Ratia sanoo tilanteesta, jossa neuvottelut ovat käynnissä vuoden loppuessa.

Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo, että valtion myöntämä rahoitus riittää ensi vuoden puolelle. Kaivoksen ylösajon vieminen loppuun maksaa vähintään 150 miljoonaa euroa.

- Valtion linjauksen mukaan tarvitaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta. Sitä ei ole tarkennettu, että mikä on merkittävää, Hietanen sanoo.

Vuodenvaihteessa elinkeinoministerinä aloittava Mika Lintilä (kesk.) sanoi viime viikolla Keskipohjanmaan haastattelussa, että valtion perustehtävä ei ole kaivostoiminnan pyörittäminen.

Vesimäärä vähentynyt

Terrafame on onnistunut vähentämään merkittävästi vesien määrää kaivoksella. Kaivosalueella oli vuosi sitten varastoituna noin 10 miljoonaa kuutiota vettä, kun määrä syyskuun lopussa oli 5,5 miljoonaa kuutiota.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen sanoo, että vesimäärän vähentyminen johtuu bioliuotuskasojen hyvästä toiminnasta ja vesienpuhdistusjärjestelmän saamisesta toimintakuntoon. Hänen mukaansa kesän ja syksyn sää ei ole auttanut vesimäärän vähentämisessä.

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ympäristöjohtaja Martti Veteli kiistää Lukkaroisen tulkinnan. Vetelin mukaan kuivasta loppukesästä ja syksystä on ollut hyötyä.

- Vesimäärän puolittuminen on tapahtunut osittain ympäristöluvan vastaisesti. Vedenpuhdistuksessa ja jäteveden vähentämisessä ei ole mitään olennaista tapahtunut, Veteli sanoo.

Terrafame teki viime talvena ja keväänä ympäristöluvan vastaisia lisäjuoksutuksia lähivesistöihin. Kainuun ely-keskus hyväksyi lisäjuoksutukset.

- Olemme olennaisesti paremmassa tilanteessa kuin ennen viime talvea. Olemme varmoja, että talven aikana ei tarvita lisäjuoksutuksia, Lukkaroinen sanoo.