Fennovoiman voimalahankkeessa siirretään resursseja tytäryhtiöstä toiseen

Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjoen Hanhikiven alueen ydivoimalatyömaa on saanut ensimmäisen pysyvän maamerkkinsä, koulutusrakennuksen. Rakennusta ja työmaan tilannetta esiteltiin Fennovoiman järjestämässä mediatilaisuudessa maanantaina.

Tilaisuudessa Fennovoima korjasi julkisuudessa ollutta tietoa, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimittaja olisi vaihtumassa. Fennovoiman viestintäjohtajan Maira Kettusen mukaan laitostoimittajana säilyy RAOS Project, mutta sen venäläinen emoyhtiö Rosatom vahvistaa yrityksen resursseja toisen tytäryhtiönsä kautta.

Lisäresursseja tarvitaan, koska RAOS Project ei ole pystynyt toimittamaan ydinvoimalan suunnittelupapereita Fennovoimalle sovitussa aikataulussa. Fennovoiman puolestaan olisi pitänyt toimittaa paperit Säteilyturvakeskukselle, joka valvoo ydinvoimalahankkeen etenemistä. Rosatomin neuvonantaja Jukka Laaksonen on arvioinut RAOS Projectin ongelmien syyksi organisaation kokemattomuuden ja pienuuden. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Fennovoimalta lisätietoja aikataulusta.

Työmaa vasta alussa

Puisen koulutusrakennuksen ja betoniaseman lisäksi työmaalla on lähinnä kontteja, erisyvyisiä kuoppia, harmaanruskeita hiekkakasoja, väliaikaisia teitä ja metalliaitoja. Seuraavaksi rakennetaan muun muassa majoituskylä, toimistotiloja ja ruokala. Myös vesirakennustyöt, maansiirtotyöt ja laitoskuopan louhinta jatkuvat.

Töistä vastaavat tällä hetkellä pitkälti alihankkijat, joista suuri osa on lähiseudun yrityksiä. Fennovoiman mukaan työmaarekisterissä on nyt 329 yritystä, joista 315 on suomalaisia ja 171 samalta talousalueelta.

Ydinvoimahanke vaatii vielä valtioneuvostolta rakentamisluvan. Fennovoiman suunnitelmien mukaan lupaa odotetaan vuoden 2018 aikana.