Marks and Spencer sulkee liikkeitä - Suomessa toiminta jatkuu

Brittiläinen kauppaketju Marks and Spencer aikoo sulkea yli sata liikettä ympäri maailman. Suljettavien joukossa on 53 Britannian ulkopuolella sijaitsevaa kauppaa kymmenessä maassa, ja Marks and Spencer vetäytyy muun muassa Virosta, Belgiasta ja Kiinasta. Ketjun vaate- ja kulutustavaramyynti on viime aikoina sakannut.

Suomessa Sokoksen tavaratalojen yhteydessä on Marks and Spencer -liikkeitä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Porvoossa ja Tampereella. Näiden franchising-liikkeiden toiminta jatkuu ennallaan, kerrotaan S-ryhmästä. Marks and Spencer aikoo siirtää painopistettään Britanniassa vaatetuksesta elintarvikkeisiin. Vaikka ketju tunnetaan ennen kaikkea vaatekauppana, on vaatetuksen osuus liikevaihdosta pudonnut viime vuosina selvästi alle puoleen.