Trumpin valinta aiheuttaa ylimääräisiä väristyksiä pohjoiskarjalaisissa vientiyrityksissä

Pohjois-Karjalassa toivotaan, että Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump kykenee pian unohtamaan vaalishow’nsa ja myös monet vaalipuheistaan.

Venäjältä puhelimitse tavoitettu Piippo Oyj:n toimitusjohtaja Kari Hirvonen myöntää, että tuore presidenttivalinta aiheuttaa ylimääräisiä väristyksiä.

Dollarin heikennyksiä ennakoiden Piippo on tehnyt ”pieniä suojauksia” puolen vuoden ajaksi.

Yhdysvallat kuuluu maatalousjättinä paalausverkkoja ja -lankoja valmistavan outokumpulaisen Piipon tärkeimpiin vientimaihin.

Tuontitavaroiden tullien kiristäminen olisi Hirvosen mukaan ”karmea tilanne”.

– Kyllähän tämä maailman mahtavimman miehen valinta on saanut kaikki peruskivet vähän järkkymään: taala ja rupla heilahtivat samoin öljy ja kulta. Tukka pystyssä seurataan tilannetta.

Liiketoimintajohtaja Timo Ylänen John Deere Forestry Oy:stä toteaa empimättä, että olisi toivonut Hillary Clintonin voittoa, joskin toisenkin ratkaisun kanssa on mentävä eteenpäin. Amerikkalaiseen John Deere -konserniin kuuluva tytäryhtiö työllistää metsäkonetehtaalla Joensuussa nelisensataa henkeä.

Ylänen näkee, että vaikka pahimmat uhkakuvat toteutuisivat ja Yhdysvallat alkaisi rajoittaa tuontia, ”pistää rajoja kiinni”, niin tämä ei vaikuttaisi konsernin Suomen yksikköön.

– Eikä Joensuun tehtaan osalta ole mitään riskiä, että täältä alettaisiin siirtää tuotantoa Yhdysvaltoihin. Sen sijaan Deeren maanrakennus- ja maatalouskoneiden tuotantoon voi Trumpin valinnalla olla jotain vaikutuksia.

Yläsen mukaa välillisiä vaikutuksia Suomen yksikkökin kohtaa, kun valuuttakurssit seilaavat.

– Miten dollari, punta, euro ja rupla kehittyvät toisiinsa nähden, niin se tietysti vaikuttaa paljon vientiin.

Ylänen pitää Trumpin vaalipuheita ”ihan älyttöminä”.

– Mielenkiintoista on nyt nähdä, mikä hänen persoonansa on oikeasti. Trumpin on muisteltu käyneen aikoinaan laivakaupoilla Suomessa, jolloin häntä pidettiin hirmu fiksuna ja filmaattisena. Eli jonkinmoista roolia hän kampanjassa veti, josta hänen pitäisi päästä nyt irti.

