Suomalaisten asiakastyytyväisyys omaan vakuutusyhtiöön heikentynyt

Suomalaisten luottamus sekä omaan vakuutusyhtiöön että koko toimialaan on laskenut hienoisesti, selviää EPSI Ratingin vuotuisesta selvityksestä. Luottamusta etenkin omaan vakuutusyhtiöön kuvataan kuitenkin edelleen erittäin vahvaksi.

Myös asiakastyytyväisyys on heikentynyt hieman, vaikka on sekin yhä korkealla tasolla (75,9). Tulokset tuotetaan indeksillä 100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. EPSI Ratingin mukaan asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa eniten vakuutusyhtiön imago. Asiakkaalle on tärkeää kokemus siitä, että vakuutusyhtiö välittää asiakkaistaan.

- Muutosta on tapahtunut koetussa palvelunlaadussa, ja erityisesti yhtiöiden aloitteellisuus saa alhaisimmat arvosanat. Sitä vastoin vastine rahalle on parantunut, kertoo EPSI Rating Finlandin toimitusjohtaja Tarja Ilvonen.

Yksityisasiakkaiden tämän vuoden ykkönen vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyydessä on vuoden tauon jälkeen Turva (78,6). Kakkoseksi ylsi LähiTapiola (76,8) ja kolmanneksi OP (76,0).

- Vakuutusyhtiöt ovat asiakastyytyväisyydeltään melko tasaisia.

Yritysasiakkaiden luottamus sekä omaan vakuutusyhtiöön että toimialaan on sen sijaan kasvanut. Ne ovat myös entistä tyytyväisempiä vakuutusyhtiöihin (indeksipisteet 75,6). Yritysasiakkaiden kärjessä ovat OP (76,1) ja Fennia (75,9).