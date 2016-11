Sipilä: Valtio ei tee Talvivaarasta huonoa sopimusta

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan valtio ei lähde tekemään Terrafamen Talvivaaran kaivoksesta huonoa sopimusta ulkopuolisen toimijan kanssa. Valtiolla ei hänen mukaansa ole valmiina irtaantumissuunnitelmaa kaivoksen omistajuudesta.

Kainuussa Sotkamon kaivoksella tänään vieraillut Sipilä luonnehti kaivoksen ympäristö- ja prosessiasioissa tapahtunutta muutosta ihmeeksi, jossa mahdottomasta on tehty mahdollinen.

- Alasajo-vaihtoehto on nyt kyllä haudattu sinne taakse. Nyt lähdetään siitä, että tehdään tämä projekti loppuun ja saadaan ympäristön kannalta kestävä toiminta pystyyn, Sipilä sanoi.

Pääministeri uskoo kaivostoiminnan kääntyvän tulokseltaan positiiviseksi yhtiön ilmoituksen mukaisesti vuoden 2018 aikana.

- Tärkeintä on, että ympäristöasiat on saatu kuntoon ja prosessi saatu kuntoon. Seuraavassa vaiheessa on saatava kassavirta positiiviseksi. Sen jälkeen on helppo puhua omistajuusjärjestelyistä. Huonoa diiliä ei tehdä, Sipilä sanoi.

Terrafamen hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian mukaan aiemmin ilmoitettu aikataulu noususta plussan puolelle pitää yhä paikkansa.

- Olen sanonut, että meillä palaa rahaa kaivoksen pyörittämiseen 10 miljoonaa euroa kuukaudessa. Alkuvuodesta tahti on vielä sama, mutta muutaman kuukauden kuluttua tilanne muuttuu. Positiiviseksi kassavirta kääntyy vuonna 2018, sanoi Ratia yhtiön rahantarpeesta.

