UPM investoi Viroon koivun takia

UPM on ollut osakkaana Otepään vaneritehtaassa sen perustamisesta, vuodesta 2000 lähtien, ja vuonna 2003 se hankki laitoksen kokonaan omistukseensa. Otepään tehtaaseen tehty 40 miljoonan euron investointi vuosina 2015-16 on Viron oloissa suurin tämänkaltainen investointi maahan.

- Vaneritehtaat kannattaa rakentaa sinne, missä on raaka-ainetta. Tähän on aikanaan perustunut myös Otepään tehtaan rakentaminen. Laajennusinvestointipäätös puolestaan on perustunut kokonaisarviointiin siitä, mihin tehtaaseen investointi missäkin tilanteessa on järkevintä, UPM Plywoodin sidosryhmäsuhdejohtaja Markku Herrala perustelee.

Otepään tehtaan laajennus vihittiin käyttöön viime perjantaina.

Otepään vaneritehdas teki viime vuonna vaneria 34 miljoonan euron arvosta. 37 miljoonan liikevaihdolla vaneriteollisuus oli Viron metsä- ja puuteollisuuden jalostusarvotilaston 10. sijalla viime vuonna.

Investoinnin jälkeen Otepään vaneritehtaan liikevaihto nousee noin 60 miljoonaan euroon.

Vanerista on tullut muutamassa vuodessa maailmanmarkkinoiden menestystuote: globalisaatio lisää rakentamista, ajoneuvoteollisuus käyttää sitä yhä enemmän ja nesteytetyn nestekaasun (LNG) tankkereissa vaneri on paras eristemateriaali.

Mitä 40 miljoonan investoinnilla sitten saatiin?

Aivan ensimmäiseksi säästöjä jo lähdössä, sillä alkuperäinen laajennuksen budjetti oli yli 42 miljoonaa euroa. Kustannusarvio siis alitettiin.

Toiseksi saatiin huippunykyaikainen tuotantolinja, joka nostaa Otepään tehtaan tuotantokapasiteetin liki kaksinkertaiseksi, 50 000 kuutiometristä 90 000 kuutiometriin vuodessa. Koivun vuotuinen tarve kasvaa 125 000 kuutiometristä 235 000 kuutiometriin.

Vaikka tuotanto liki kaksinkertaistuu, nousee henkilöstön määrä tehtaalla vain viidenneksellä, 200 työntekijästä 240 työntekijään. UPM Plywood ilmoittaa vaatimattomasti vain omien työntekijöidensä määrän, vaikka liki kaksinkertaiseksi nouseva koivun tarve nostaa esimerkiksi puunhankinnan työpaikkojen määrää tuntuvasti. Yleensä välillisten työpaikkojen kerroin on neljä-viisi, joten investointi on Viron kaakkoisen kolkan aluetaloudelle erittäin merkittävä.

Koivuun pohjaavan tuotannon sijainti on Otepäässä hyvä:

- Pääasiallinen puunhankinta-alue on 100 kilometrin säteellä tehtaasta. Pieniä määriä tuodaan myös Latviasta, Markku Herrala toteaa.

- Viron kilpailukyky perustuu alempiin kokonaiskustannuksiin. Se on monen tekijän summa, eikä yhtä yksittäistä määräävää syytä ole. Julkiseen keskusteluun olemme aiemmin nostaneet muun muassa joustavammat työehdot, mutta kuten sanottu, ne eivät yksinään ole ratkaiseva tekijä, Herrala jatkaa.

Tehtaan tuotannosta 95 prosenttia menee vientiin.

- Otepään tuotteiden ensisijaiset markkinat ovat Keski-Euroopassa, varsinkin Saksassa. LNG-asiakkaat ovat Aasiassa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. Jonkin verran tuotteita myydään toki myös Viroon, Markku Herrala sanoo.

Vaneritehdas myy purua ulos:

- Purut menevät paikallisen pellettiteollisuuden raaka-aineeksi. Kuori ja muu pellettiin kelpaamaton materiaali poltetaan omassa lämpövoimalassa, Herrala jatkaa.

Otepään investointiin kuuluu myös 18 MW:n tehon tuottava ja öljyä korvaava biolämpölaitos. Fossiilisten polttoaineiden päästöt vähenevät investoinnin myötä peräti 85 prosentilla entiseen verrattuna.