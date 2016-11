Posti palkkaa yli 3 000 apulaista jouluksi

Posti varautuu joulusesonkiin palkkaamalla noin 3 200 kausiapulaista.

Joulu on Postin kiireisintä aikaa. Viime vuonna suomalaiset lähettivät yli 30 miljoonaa joulukorttia. Lisäksi Posti kuljetti pelkästään joulunalusviikolla ennätykselliset miljoona pakettia.

Joulun kiireet alkavat marraskuun lopulla ja päättyvät jouluviikolla. Kiivain tahti lajittelussa alkaa itsenäisyyspäiväviikolla, jakelussa kiireisin aika alkaa viikkoa myöhemmin.

Noin puolet jouluapulaisista työllistyy joulutervehdysten ja pakettien lajitteluun, loput postin jakeluun ja kuljetukseen. Postin kausiapulaistyöt kiinnostavat etenkin nuoria ja opiskelijoita. Kaksi kolmasosaa tämän vuoden hakijoista on ollut alle 25-vuotiaita.

Eniten apulaisille on tarvetta pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, johon heitä on palkattu jouluksi yli 1 100. Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella jouluapulaisia on yhteensä 410.

Apualaistyöt kiinnostavat, sillä viime jouluna hakijoita oli yli 9 500.

Kotimaan joulukortti ehtii uudella joulun ikimerkillä perille, kun se lähetään viimeistään 14. joulukuuta. Uudella kotimaan ikimerkillä tai 1. luokan postimerkillä kortit ehtivät jouluksi, kun ne vie postiin viimeistään 21. joulukuuta.