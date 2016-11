Kauneuden kauppa käy verkkaisesti - tuotemyynti on tärkeä tukijalka

Kosmetologipalveluiden ja -tuotteiden markkinatilanne on ollut parempikin. Yleinen taloudellinen tilanne näkyy naisvaltaisella alalla.

– Ei ole menossa huippuvuosi. Yrityksiä on lopettanut, mutta pitkään toimineet pysyvät pinnalla vakiintuneen asiakaskunnan turvin. Faktatietoa tilanteesta ei tosin ole, sillä ala ei kuulu viralliseen luokitukseen, kertoo hallituksen puheenjohtaja Arja Korkala Suomen kosmetologien yhdistys ry:stä.

Kosmetologeja koulutetaan Korkalan mukaan paljon, mikä näkyy runsaana yritysten määränä.

– Työpaikkoja alalla ei juurikaan ole, joten yrittäjyys on usein ainoa vaihtoehto.

Korkalan mukaan kilpailussa pärjäävät ammattitaitoiset tekijät, jotka ovat valmiita tekemään laajasti erilaisia hoitoja. Toisaalta erikoistuminen on valttia, ja jokainen yritys pyrkiikin löytämään oman erikoisalansa.

Tuotemyynti on merkittävä osa kosmetologialan yritysten liikevaihtoa ja tulosta.

– Tuotteita ostetaan aika paljon marketeista, mutta meillä on ammattituotteet, joihin yritämme saada asiakkaat sitoutumaan, kertoo Arja Korkala.

Yrittäjä Sirpa Vihervuori Kleopatrasta tietää, että asiakkaat odottavat hoidoilta tuloksia.

– Ilman laitehoitoja tuloksia on vaikea saada. Lisäksi kotihoito on tärkeää, koska se jatkaa hoitolassa tehtyä hoitoa. Tuotteemme ovat laadukkaampia kuin hyllytavarat ja suunniteltu hoitamaan tiettyä huolenaihetta, Sirpa Vihervuori perustelee.

Ala on muuttunut parissa vuosikymmenessä valtavasti. Tuotteet ja laitteet ovat kehittyneet ja uusia palveluita on tullut lisää. Myös asiakaskunnan ikähaitari on laajentunut. Yhä nuoremmat käyvät laitattamassa kulmia tai ripsi- ja kynsihoidoissa. Jo yläasteikäiset käyvät ripsienpidennyksissä. Myös miehet ovat löytäneet ihonhoitopalvelut.

– Kasvohoidot ovat edelleen meidän kysytyin palvelumme. Asiakkaamme ovat oppineet käymään hoidoissa säännöllisemmin ja huolehtivat ihostaan ympäri vuoden eikä pelkästään juhlakausilla, kertoo yrittäjä Sirpa Vihervuori Joensuun Kleopatrasta, joka on toiminut jo 23 vuotta.

