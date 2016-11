Harkitsetko asuntolainan lyhennysvapaata? Säästöä voi kertyä - tai sitten ei

Moni turvautuu asuntolainan lyhennysvapaaseen tai ainakin harkitsee sitä. Kannattaako se? Vastaus riippuu siitä, mitä lyhennysvapaasta jäävällä rahalla tekee.

Rahoitustuotteiden vertailusivusto VertaaEnsin.fi laski, miten paljon voi säästää, kun ottaa asuntolainaan lyhennysvapaata ja maksaa vapautuvalla lyhennyssummalla muita velkoja. Esimerkkitapauksessa säästöä kertyi vähän yli tuhat euroa.

- Kuluttajan kannattaa selvittää lainojensa kustannusrakenne, sillä korkeakorkoiset lainat on pääsääntöisesti järkevää maksaa mahdollisimman nopeasti pois, sanoo VertaaEnsin.fi:n toimitusjohtaja Lauri Timgren.

- Jos kuluttajalla on useampi laina maksettavana kerrallaan, voi lainojen priorisoinnilla säästää huomattavan summan rahaa. Myös lainojen yhdistäminen voi olla hyvä keino yksinkertaistaa lainanmaksua.

Esimerkkitapauksessa kuluttaja maksaa sekä 100 000 euron asuntolainaa että 7 000 euron kulutusluottoa esimerkiksi remonttia varten. Asuntolainan laina-aina on 15 vuotta, korko 1,2 prosenttia ja kuukausierä 607 euroa. Kulutusluoton korko on 7,0 prosenttia, perustamismaksu sata euroa ja tilinhoitomaksu viisi euroa kuukaudessa.

Ensimmäisessä mallissa kuluttaja maksaa molempia lainojaan niin, että lyhentää kulutusluottoa vain 120 eurolla kuukaudessa. Kulutusluoton maksuun menee tällöin 72 kuukautta.

Toisessa mallissa kuluttaja ottaa asuntolainaansa lyhennysvapaata kulutusluoton maksamisen ajaksi, kun asuntolainaa on maksettu yhdeksän vuotta. Hän käyttää kulutusluoton maksamiseen 120 euron minimilyhennyksen lisäksi asuntolainan lyhennyksestä vapautuvia lyhennyseriä. Mallissa on huomioitu, että asuntolainasta pitää maksaa korkoja myös lyhennysvapaan ajalta. Kulutusluotto tulee maksetuksi 11 kuukaudessa. Kokonaislaina-ajan lopussa säästö on hieman yli tuhat euroa.

Tilanne muuttuu, jos lyhennysvapaasta jäävän rahan käyttää vaikkapa vain hurvitteluun. Lyhennysvapaa usein pidentää laina-aikaa, ja korot voivat nousta. Kasvaneet kustannukset ovat edessä myöhemmin.

Asuntolainan lyhennysvapaa tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa tietyn ajan vain korkoja ilman marginaalimuutoksia. Lyhennysvapaata myönnetään yleensä enintään vuodeksi.