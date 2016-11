Tämä ei ole sattumaa: Älä osta mitään -päivä ja Black Friday samana päivänä

Älä osta mitään -päivää vietetään perjantaina 25. marraskuuta. Kansainvälisen teemapäivän tarkoituksena on herätellä ihmisiä pohtimaan kulutuskäyttäytymistään. Älä osta mitään -päivä on päivän mittainen kulutuslakko, joka on saanut alkunsa Kanadasta.

Älä osta mitään -päivä on samana päivänä kuin Black Friday -kampanja, joka on kauppojen joulusesongin avaava alennusmyyntitempaus. Luonto-Liiton mukaan ei ole sattumaa, että kahta idealtaan lähes vastakkaista teemapäivää vietetään samaan aikaan. - Kuluttamiseen perustuva kulttuurimme ei kanna kauas. Liikakulutuksella on paitsi katastrofaaliset vaikutukset ympäristöömme, se ei myöskään tee ketään meistä onnelliseksi, vaikka mainostajat muuta väittäisivätkin, sanoo Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius tiedotteessa. Luonto-Liitto haastaa suomalaiset viettämään ekologisempaa ja rennompaa joulua. - Esimerkiksi ruokaa ostetaan jouluna usein tarpeettoman paljon, jolloin suuri osa jää syömättä ja päätyy roskiin. Läheisiä taas voi muistaa kestävillä, kierrätetyillä tai aineettomilla lahjoilla. Koristeita voi askarrella itse tai kierrättää vanhoja, teemapäivän koordinaattori Santeri Heikkilä vinkkaa.