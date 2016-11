Terveystalo nielaisee Diakonissalaitoksen omistaman Diacorin

Helsingin Diakonissalaitos pitää tärkeänä, että Diacor ja Terveystalo jatkavat yhdistyttyään kotimaisena yrityksenä ja maksavat veronsa Suomeen.

- Pidämme erittäin tärkeänä, että verot maksetaan Suomeen, kuten tähänkin mennessä, sanoo Diacorin omistavan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön toimitusjohtaja Olli Holmström.

Holmströmin mukaan yrityksillä on jo ennestään hyvin yhtenäiset arvot.

- On tärkeää, että molemmat ovat sitoutuneita rakentamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, hän sanoo.

Suomen Terveystalo ja Diacor ovat yhdistymässä. Järjestelyssä Terveystalo ostaa Diacorin kokonaan ja Helsingin Diakonissalaitos sijoittaa Terveystaloon ja tulee sen omistajaksi.

Diacor-kaupalla Terveystalo saa jalansijaa pääkaupunkiseudulla. Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen kuvaa alueen markkinoita valtavan kilpailluiksi.

- Diacorilla on vahva perinne, osaaminen ja maine pääkaupunkiseudulla. Terveystalo nähdään ehkä enemmän valtakunnallisena toimijana.

Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Uuden yrityksen johtohenkilöistä ja brändien säilymisestä on tarkoitus päättää vasta kaupan etenemisen jälkeen.

Pääomasijoitusyhtiö suurin omistaja

Uudella yhtiöllä olisi kolme omistajaa: pääomasijoitusyhtiö EQT, Helsingin Diakonissalaitos ja Varma. Tarkkoja omistusosuuksia ei kerrota, mutta Närhisen mukaan isoin omistaja on EQT.

Holmströmin mielestä on merkittävää, että Diacor pääsee mukaan yhtiöön, joka on valtakunnallinen. Diacorilla on pääkaupunkiseudulla 13 lääkäriasemaa ja sairaala sekä lääkäriasema Turussa. Terveystalolla on valtakunnallinen 170 toimipaikan verkosto.

Terveystalon terveyspalvelujen kokonaismyynti oli viime vuonna 505,6 miljoonaa euroa, Diacorin kokonaismyynti oli 129,2 miljoonaa.

Terveystalon Närhinen uskoo, että järjestelyn myötä syntyvä yhtiö on kilpailukykyisempi, mikä voi mahdollistaa myös hintojen laskun. Hintakilpailu on hänen mukaansa ollut valtavan kovaa varsinkin parina viime vuotena.

- Tämä mahdollistaa meille verkoston ja palveluiden katsomisen ja potentiaalisesti uudelleenorganisoinnin, Närhinen sanoo.

Korjattu aiempaa uutista kello 14:00: Uuden yhtiön omistajia olisivat pääomasijoitusyhtiö EQT, Helsingin Diakonissalaitos ja Varma, ei Diacor.