Black Friday mannaa verkkokaupoille - "todennäköisesti kaikkien aikojen suurin ostospäivä"

Sivuston mukaan verkkoshoppailijoita oli liikkeellä jopa 20-kertainen määrä normaaliin perjantaihin verrattuna ja suosituimpien verkkokauppojen myynnit jopa seitsenkertaistuivat. Lisäksi suomalaisten ostoskorin keskimääräinen arvo nousi 11 prosenttia vuotta aiemmasta yli 81 euroon.

Suomalaisten kerrotaan suunnanneen verkkokauppojen sivuille heti torstain vaihduttua perjantaihin. Kävijämäärät Cuponation.fi-sivustolla nousivat pilviin juuri ennen keskiyötä. Osa suosituimmista verkkosivustoista jopa kaatui hetkellisesti vuorokauden vaihduttua.

- Päivästä oli ennakkoon odotettu suurta Googlen hakuvolyymien mukaan, mutta silti se yllätti meidät täysin, sanoo Cuponationin Pohjoismaiden-toimitusjohtaja Mads Bukholt tiedotteessa.

Bukholtin mukaan suomalaisten nettikäyttäytyminen on muuttunut viime vuosina ja he ostavat verkosta yhä enemmän tavaraa.

- Suomalaisista on tullut yhä hintatietoisempia, ja se todella näkyy.

Sivuston tietojen mukaan hurjimmat myynnit tekivät elektroniikan verkkokaupat. Elektroniikan lisäksi suomalaisia kiinnosti etenkin muoti. Black Fridayn suurin alennus oli peräti 98,9 prosenttia.

Black Friday avaa kauppojen joulusesongin. Se on lähtöisin Yhdysvalloista, ja pikkuhiljaa se on rantautunut myös Suomeen. Päivä on kiitospäivän jälkeinen päivä eli marraskuun neljännen torstain jälkeinen perjantai. Vastalauseena samalle päivälle osuu myös Älä osta mitään -päivä.

Cuponation on säästämissivusto, joka kokoaa yhteen verkkokauppojen alennuskoodit, tarjoukset ja edut. Cuponation.fi kuuluu kansainväliseen CupoNation-yritykseen, joka aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2013.