Ali Giray: "Jokaiseen pitseriaan on syntynyt vauva"

- Olen auttanut ja neuvonut useita yrittäjiä käytännön byrokratiassa ja esimerkiksi muissa ongelmissa. Kun he tietävät asioista tarpeeksi, he uskaltavat palkata työntekijöitä, olla kotona perheen kanssa. Tämä apu on tärkeää, jotta ihmiset pääsevät kiinni elämään. Jokaiseen pitseriaan, jossa olen ollut neuvomassa on syntynyt vauva, Giray iloitsee.

Joensuun Yrittäjien varapuheenjohtajana hän edesauttaa maahanmuuttajayrittäjien asemaa ja mahdollisuuksia.

- Halu auttaa on tuonut minulle työtä ja ammattitaitoa sekä opettanut minulle, miten suomalainen yhteiskunta toimii, kertoo Giray.

Ali Giray on menossa uusimman yrityksensä Youpret Oy:n kanssa teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushiin. Lisäksi hänet on kutsuttu presidentin itsenäisyyspäivävastaanotolle eli Linnan juhliin.

Lue lisää tiistain Karjalaisesta.

Muokattu 28.11.2016: Korjattu yrityksen nimi.