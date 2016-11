Anu Puusa valittiin aineettoman pääoman johtamisen professoriksi

Anu Puusa on valittu johtamisen professoriksi Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.

KTT, apulaisprofessori Puusan professuuri keskittyy etenkin aineettoman pääoman johtamiseen.

Puusa on tiedekunnan ensimmäinen Tenure Track -professori. Tenure Track on yliopistoissa käytössä oleva vakinaistamispolku, joka tarjoaa parhaille tutkijoille nopeutetun ja henkilökohtaiseen pätevöitymiseen perustuvan etenemisväylän akateemisella uralla.

- Puusan tutkimustoiminta on uutuusarvoista, kunnianhimoista, oivaltavaa ja käsitteellisesti ainutlaatuista. Puusa on korkean potentiaalin omaava tutkija ja hänellä on hyvät aikaisemmat näytöt. Hän edustaa uutta arvoa luovalla tavalla tieteen ja käytännön yhdistymistä, todetaan Puusan pätevyysarviointilausunnossa.

Puusa tarkastelee tutkimuksissaan johtamisen kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti aineettomaan pääomaan ja organisaatiomuutoksiin. Viime vuosina hän on keskittynyt myös osuustoimintamuotoisen liiketoiminnan tutkimukseen.

Varkaudesta syntynyt Puusa väitteli kauppatieteiden tohtoriksi Joensuun yliopistossa vuonna 2007. Ennen johtamisen professorin tehtävää Puusa on toiminut apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella vuodesta 2012 alkaen.

Puusa on palkittu useilla opetuspalkinnoilla, viimeksi Suomen Ekonomien valtakunnallisella opetuspalkinnolla syksyllä 2016.