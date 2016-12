Yt-neuvottelut päättyivät - Abloy vähentää 13 henkilöä

Abloy Oy on saanut päätökseen lokakuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Uudelleenjärjestelyjen ja tehostamistoimien mukainen henkilöstövähennyksen tarve on 13 henkilöä. Neuvottelut koskivat toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä, joiden ensisijainen työskentelypaikka on Joensuu.

Yt-menettelyn arvioitiin johtavan enintään 20 työsuhteen päättämiseen tai työsuhteen ehtojen muuttamiseen. Vähennykset toteutuvat arvioitua pienempinä, koska osa arvioiduista vaikutuksista vältettiin sisäisin tehtävämuutoksin ja eläkeratkaisuin. Työvoimakuluja suurempi osa tavoitellusta tehokkuusparannuksesta saavutettiin muiden tehostamis- ja säästötoimien kautta. - Tämä on sellainen taso, jolla juuri ja juuri päästään tavoitteeseen mutta ei yhtään isompi kuin on pakko, summaa toimitusjohtaja Ilkka Kivisaari. Tuotannon ja tuotekehityksen työntekijät oli alun perinkin rajattu vähennysten ulkopuolelle. - Muuten vähennykset tehdään melko tasaisesti sieltä täältä, lähinnä tukitoiminnoista ja hallinnosta.