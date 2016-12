EKP jatkaa osto-ohjelmaa supistettuna maaliskuun jälkeen, ohjauskorko ennallaan

Euroopan keskuspankki EKP päätti jatkaa arvopaperien osto-ohjelmaa maaliskuun jälkeen, mutta alensi kuukausittaisen määrän 60 miljardiin euroon huhtikuusta alkaen ainakin joulukuun loppuun asti. Osto-ohjelmaa jatketaan pitempäänkin jos tarpeen.

Maaliskuun loppuun asti määrä on 80 miljardia euroa.

Keskuspankki kertoo jatkavansa ohjelmaa, kunnes inflaatiovauhti palaa tavoitteen mukaiseksi. EKP:n tavoite on pitää euroalueen vuotuinen inflaatio hieman alle kahdessa prosentissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan elvytysohjelman jatko oli odotettua, mutta osto-ohjelman kuukausittaisen määrän alentaminen huhtikuusta alkaen oli analyytikoille yllätys.

Ohjauskorot EKP piti odotetusti ennallaan. Keskeinen ohjauskorko on 0,00 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko on 0,25 prosenttia ja talletuskorko on -0,40 prosenttia.

EKP nosti myös talouden kasvuennustettaan ensi vuodelle. Pankki odottaa nyt 1,7 prosentin talouskasvua vuonna 2017, kun syyskuussa arvio oli 1,6 prosenttia.

Vuosiksi 2018 ja 2019 EKP ennustaa 1,6 prosentin talouskasvua.

Pankin inflaatio-odotukset ovat ensi vuonna 1,3 prosenttia, seuraavana vuonna 1,5 prosenttia ja 1,7 prosenttia vuonna 2019.