Norjan sähköautojen määrä on noussut uuteen ennätykseen, ilmoittaa maan sähköautoyhdistys. Sähköllä kulkevien autojen lukumäärä on yhdistyksen mukaan noussut jo 100 000:een.

Sähköautojen hankkimista ja käyttöä on Norjassa tuettu avokätisesti, ja Norjassa on nykyään suhteessa eniten sähköautoja maailmassa. Sähköautoille on tarjolla veroetuja, vapautuksia tietulleista ja ilmaisia pysäköintipaikkoja.

Maassa on nyt 19 sähköautoa tuhatta asukasta kohti. Norjassa rekisteröitävistä uusista autoista joka viides on sähköauto.

Norjassa on maailman neljänneksi eniten sähköautoja. Vain Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa on enemmän.