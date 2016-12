Autoilijoille ja öljylämmittäjille huonoja uutisia - tämän verran polttoaineiden verotus kiristyy

Polttoaineverotus kiristyy ensi vuoden alussa. Hallitus esitti veronkorotusta alun perin jo keväällä kehysriihessään, jonka jälkeen verovalmistelussa on hiottu veronkorotuksen yksityiskohtia.

Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso nousee keskimäärin kolme prosenttia, jonka jälkeen fossiilisen bensiinin polttoainevero on 70,25 senttiä litralta.

Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotason nousu on noin viisi prosenttia, ja fossiilisen dieselin polttoainevero on korotuksen jälkeen 53,02 senttiä litralta.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan bensiinin ja dieselöljyn runsaan kahden sentin veronkorotus litralta tarkoittaa keskimääräiselle henkilöautoilijalle 30-35 euron lisämenoa vuodessa.

Rikittömän kevyen polttoöljyn osalta verotason nousu on keskimäärin noin seitsemän prosenttia, ja kevyen polttoöljyn polttoainevero on korotuksen jälkeen 22,87 senttiä litralta. Esimerkiksi talossa, jossa lämmitysöljyn vuosikulutus on 2000 litraa, veronkorotus merkitsee noin 35 euron lisäkustannusta vuositasolla.

Moottoreissa ja lämmityksessä käytettävästä nestekaasusta ja bionestekaasusta ryhdyttiin kantamaan valmisteveroa vuoden 2016 alussa. Vero nousee vuoden 2017 alussa ja on sen jälkeen 26,65 senttiä kilolta. Käyttötarkoitus on ratkaisevaa nestekaasun verottamisen kannalta. Esimerkiksi käyttö kotitalouksissa, tilojen lämmityksessä, trukkien ja työkoneiden polttoaineena sekä joissakin teollisuusprosesseissa on verollista.

- Arvioitaessa veronkotusten merkitystä autoilijan ja öljylämmittäjän vuosittaiseen kustannukseen täytyy muistaa, että polttonesteiden kuluttajahintoihin vaikuttavat verojen lisäksi useat muuttuvat tekijät kuten öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailu, Öljy- ja biopolttoaineala huomauttaa tiedotteessaan.