Ilmarisen Ritakallio: Ensi vuodesta korkosijoittajille hankala

Suomen suurimpiin sijoittajiin kuuluvan Ilmarisen toimitusjohtajan Timo Ritakallion mukaan ensi vuosi tulee olemaan korkosijoittajille hankala.

Hän muistuttaa, että korkojen nousu tapahtuu yleensä ennakoitua nopeammin ja tästä voi syntyä isojakin tappioita sijoittajille.

- Kaikkein pahin kupla on korkomarkkinoilla. Velkakirjojen hinnat ovat aivan liian korkealla, Ritakallio sanoo.

Korkojen nousu alentaa joukkovelkakirjojen arvoa markkinoilla.

Korkojen painuminen nollaan ja jopa negatiiviseksi, on tuonut finanssimarkkinat ennenkokemattomaan tilanteeseen. Yhdysvalloissa korkoruuvia on jo alettu kiristää. Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti tässä kuussa ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä, ja markkinoilla ennakoidaan uusia nostoja ensi vuodelle. Euroopan keskuspankilla elvytysvaihde on vielä tiukasti päällä, eivätkä koronnostot ole vielä näköpiirissä.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen inflaatio-odotusten nousu on puskenut pitkiä korkoja ylöspäin ja tämä on näkynyt esimerkiksi valtionlainojen koroissa Euroopassakin.

Ritakallion mukaan Ilmarinen on jo ruvennut vähentämään korkosijoituksiaan ja lisännyt sijoituksiaan esimerkiksi kiinteistöihin. Aikaisempaa isompi osuus sijoituksista menee Euroopan ulkopuolelle, erityisesti Yhdysvaltoihin.

- Euroopassa tätä poliittista epävarmuutta on paljon, vaikka Yhdysvaltojen markkinoillakin on monia haasteita, Ritakallio sanoo.