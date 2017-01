SS: Kauppiaat julkaisevat näpistelijöiden kuvia sosiaalisessa mediassa - "Jotain pitää keksiä"

Muutamat kaupat ja kirpputorit ovat alkaneet varoittaa asiakkaitaan siitä, että näpistelijöiden valvontakameroihin tallentuneita kuvia julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

Savon Sanomat kertoo, että esimerkiksi K-rauta Naumasen kauppias Olli Naumanen kertoo varoituksen olevan käytössä kaikissa Naumasten liikkeissä, muun muassa Joensuussa.

Toimintatapa otettiin käyttöön syksyllä. Varoituksella halutaan puuttua varasteluun ja näpistelyyn, jotka ovat Naumasen mukaan käyneet ongelmiksi.

– Monet muutkin ovat kommentoineet, että muuntorangaistuksen poistuminen on aiheuttanut sen, ettei enää ole hirveästi pelotteita ja jotain pitää lisää keksiä, Naumanen sanoo.

Muuntorangaistus tarkoittaa sitä, että jos sakkorangaistusta ei suorita, sakot muutetaan vankeudeksi. Näpistyksestä tulee päiväsakkoja.

Naumanen kertoo, että heidän K-rautaliikkeensä ovat joutuneet jo julkaisemaan kaksi kuvaa. Toinen tapaus oli Kuopiossa ja toinen Joensuussa.

– Kyseiset henkilöt eivät ole olleet yhteydessä sen (kuvien julkaisun) jälkeen, mutta pääsääntöisesti tästä tuli positiivista palautetta eri kanavien kautta.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sanoo, että sananvapauden nimissä asiakkaiden kuvien julkaisu on mahdollista.

– On sananvapauden käyttöä julkaista julkisessa tilassa otettu kuva, mutta se, mitä kuvan yhteyteen laitetaan on asia, jota on syytä arvioida aina erikseen, Voutilainen sanoo.

Asiasta kirjoitti Savon Sanomat.