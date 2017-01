Suomen Vuokranantajien tekemän kyselyn mukaan jopa 55 prosenttia yksityisistä vuokranantajista harkitsisi uuden vuokra-asunnon hankintaa ja vuokraustoiminnan laajentamista, mikäli vuokratulojen pääomatuloveroja kevennettäisiin. Vuokranantaja 2016 -kysely selvitti yli 3000 yksityisen vuokranantajan toimintatapoja ja näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista.

- Kaupungistumisen jatkuessa kasvukeskuksiin tarvitaan lisää asuntoja. Asuntotuotantotavoitteiden ja tasapainoisen kaupunkirakenteen näkökulmasta pitää pyrkiä tilanteeseen, jossa vuokra- ja omistusasujat asuvat sekaisin asuntokannassa. Tämä toteutuu parhaiten yksityisten vuokranantajien markkinoille tuomien uusien vuokra-asuntojen kautta, näkee Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Vuokratulojen verotuksen keventämisellä saadaan lisää pääomia asumiseen ja asuntorakentamiseen. Pääomatuloveroa on kiristetty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja nykyisellään alle 30 000 euron tuloista maksetaan 30 prosenttia veroa ja ylittävältä osalta 34 prosenttia.

- Suomalainen kasvollinen omistajuus on tavoittelemisen arvoinen asia. Yksityinen vuokranantaja tarjoaa vuokralaiselle hyvää asiakaspalvelua ja joustavuutta. Toimintaedellytysten parantamisella saataisiin aikaan näkyviä tuloksia asuntomarkkinoille, painottaa Koro-Kanerva.

- Vuokra-asuminen tulee lisääntymään erityisesti nuorempien sukupolvien keskuudessa, mutta myös seniorit vaihtavat entistä useammin omistusasunnosta vuokra-asuntoon lähelle palveluita. Vuokra-asumisen vaivattomuus vetää puoleensa kaikenikäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että monipuolisia vuokra-asumisen ratkaisuja tarvitaan tiivistyviin kaupunkeihin ja hyvien yhteyksien äärelle, visioi Koro-Kanerva.

Yleisin vuokrankorotusperuste on edelleen elinkustannusindeksi. Viime vuosina elinkustannusindeksi ei ole juurikaan noussut, joten se on toiminut ikään kuin ”vuokrankorotusjarruna”. Prosentuaalinen korotusperuste on yleistymässä myös yksityisten vuokranantajien keskuudessa.

- Kun ottaa huomioon, että korotukset ovat jääneet monilta viime vuosina tekemättä (vain 18 prosenttia vuokranantajista korottaa vuokraa vuosittain) voidaan todeta, että syyt yleiselle vapaarahoitteisten vuokrien nousulle on jossain muualla kuin yksityisten vuokranantajien toiminnassa. Joissain tilanteissa yksityiset vuokranantajat ovat joutuneet jopa laskemaan vuokria, kommentoi Koro-Kanerva.

Kyselytutkimuksen mukaan yksityiset vuokranantajat ovat huolissaan työttömyyden kasvusta ja sen vaikutuksista. Asumistuki ei kuitenkaan näyttele yksityisten vuokranantajien toiminnassa merkittävää roolia.

- Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että suurin osa vastaajien vuokralaisista ei saa asumistukea, eikä asumistuki näyttele keskeistä roolia vuokralaisvalinnassa. On tärkeämpää, että vuokralaiskandidaatilla on työ- tai opiskelupaikka ja säännölliset tulot. Yksityiset vuokranantajat arvostavat pitkiä ja toimivia vuokrasuhteita, sanoo Koro-Kanerva.

Tulokset perustuvat Suomen Vuokranantajien joulukuussa 2016 tehtyyn Vuokranantaja2016 -kyselyyn. Kyselyyn vastasi yli 3 000 yksityistä vuokranantajaa.

Lähde: Suomen Vuokranantajat ry