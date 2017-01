KSML: ABC-ketju luopuu polttoaineiden prosenttibonuksesta

ABC-ketju siirtyy pois polttoaineiden pronsenttiperustaisesta bonuksesta, kertoo Keskisuomalainen. Muutoksen taustalla on polttoaineiden verojen korotus. Esimerkiksi vuodenvaihteessa bensalitran verot nousivat 2,5 senttiä litralta.

Ketjujohtaja Antti Heikkisen mukaan kyseessä on ABC:n näkökulmasta "kestämätön malli", sillä tällä hetkellä ketju maksaa prosenttiperusteista bonusta myös bensan ja dieselin hintaan sisältyvistä veroista.

Uusi tankkausbonus toimii niin, että jos asiakkaan bonusprosentti on kuun lopussa kolme, tankatun polttonesteen litrahinta on tolppahinta miinus kolme senttiä. Etu on senteissä per litra samansuuruinen kuin bonusprosentti kuukauden lopussa eli maksimissaan 5 senttiä per litra.

ABC:n mukaan tankkausostot kasvattavat kuukauden bonusprosenttia silti kuten ennenkin. Uusi tankkausbonus otetaan käyttöön maaliskuun alusta alkaen.

Asiasta kertoi Keskisuomalainen.