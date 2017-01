Pitkäaikaistyöttömiä on ennätyksellisen paljon

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden henkilöiden määrä jatkoi viime joulukuussa nousuaan, ja vuoden lopussa maakunnassa oli yhteensä liki 4 200 pitkäaikaistyötöntä. Määrä on lähes 500 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Vielä 2010-luvun alussa pitkäaikaistyöttömiä oli puolet nykyisestä määrästä, noin 2 000. Nyt 2 000:n rajaa jo kolkuttelee yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä.

Työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta arvioi, että heikkoon tilanteeseen ovat johtaneet useat tekijät. Taantuma on pitkittynyt, avoimia työpaikkoja on vähän, työelämässä on koettu rakennemuutos, työvoima on ikääntynyttä ja työllisyysmäärärahat ovat vähentyneet.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvan katsauksen mukaan Pohjois-Karjalan ely-keskuksen alueella oli joulukuun lopussa yhteensä 13 247 työtöntä työnhakijaa, mikä on 309 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien osuus työvoimasta oli maakunnassa 18 prosenttia, mikä on koko maan synkin lukema. Seuraavaksi huonoin työttömyysprosentti, 17, oli Keski-Suomessa.

Lisää aiheesta: Pohjois-Karjalassa 13 250 työtöntä työnhakijaa - määrä laski viime vuodesta