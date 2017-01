Jari Sarasvuon perustama Trainers’ House aloittaa Joensuussa

Muutosyhtiö Trainers’ House Oyj aloittaa toiminnan Joensuussa. Yhtiö on solminut yrittäjäkumppanisopimuksen Get In Academian Joshua Moorreesin kanssa. Moorrees edustaa Trainers’ Housea paikallisesti Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa.

- Yrittäjäkumppanikenttämme vahvistuu edelleen. Saamme jälleen palvella uutta aluetta Suomessa. Tämä on asiakkaille hyvä uutinen, kertoo Trainers’ Housen toimitusjohtaja Arto Heimonen. Moorrees on työskennellyt aiemmin Trainers’ Housella muutoskonsulttina. - On hienoa aloittaa Trainers’ Housen yrittäjäkumppanina. Kotiseututuntemukseni auttaa tuottamaan asiakasyrityksille arvoa, yrittäjäkumppani Joshua Moorrees kommentoi. Trainers’ Housen tavoitteena on laajentaa toimintaa Suomen kasvukeskuksiin, auttaa paikallisia yrityksiä kasvamaan ja luoda uusia työpaikkoja. Trainers’ House jatkaa yrittäjäkumppanineuvotteluja Pohjanmaalla. Trainers’ Housen on perustanut Jari Sarasvuo, joka on edelleen yksi yrityksen omistajista. Yhtiöllä on ollut talousvaikeuksia, ja se on tällä hetkellä yrityssaneerauksessa.