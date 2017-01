Kuolinpesillä yli kymmenesosa maakunnan metsistä

Suomen metsäkeskus on joutunut viime vuosien myllerryksessä sopeutumaan valtion budjettivarojen vähentymiseen. Metsäkeskuksella on kuitenkin edelleen merkittävä rooli siinä, miten aktiivisesti maan metsiä hoidetaan ja puuta myydään.

Hoitotöiden ja puukaupan tekemisen intoa heikentää oleellisesti se, jos metsätila jää jakamattoman kuolinpesän omaisuudeksi. Tilanne mutkistuu entisestään, kun kuolinpesien sisällekin ehtii muodostua kuolinpesiä, ja omistussuhteiden selvittelystä tulee hyvin työlästä.

Metsätilarakenteen asiantuntija Sanna Peltola metsäkeskuksesta kertoo, että Pohjois-Karjalan yksityismetsien pinta-alasta on 12 prosenttia kuolinpesien hallinnassa.

- Kuolinpesien määrän suuruus on erityisesti Itä-Suomessa yksi keskeinen ongelma. Meillä on Pohjois-Karjalassa runsaat 3 000 yli 5 hehtaaria metsää omistavaa kuolinpesää.

On luonnollista, että metsätilalla on useiden omistajien myötä useita mielipiteitä, ja työt jäävät tekemättä, jos yksituumaisuuteen ei päästä.

Metsänomistajien keski-ikä on noussut Suomessa koko ajan ja se on nyt jo yli 60 vuotta. Kolmannes omistajista on täyttänyt 70 vuotta.

Valtiovallan tavoitteena on jouduttaa sukupolvenvaihdoksia ja vauhdittaa samalla puukauppaa. Asuntolainojaan maksavilla puukauppatulojen tarve kun on keskimäärin suurempi kuin eläkeläisillä.