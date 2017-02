Kysely: Suomalaisyrityksissä siedetään huonosti epäonnistumisia

Kokeiluihin kannustavaa, virheistä oppivaa johtamistapaa ei ole sisäistetty suomalaisyrityksissä. Neljä kymmenestä kaikista vastaajista kertoo, ettei omassa organisaatiossa ole lupa epäonnistua, ja asiantuntijoista jopa yli puolet vastaavat näin. Monessa organisaatiossa vältetään säännöllistä palautteenantoa ja vaikeista asioista puhumista.

Tämä selviää liikkeenjohdon konsultointiyritys Talent Vectian toteuttamasta kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastasi yli 200 suomalaista eri organisaatiotasoilta. Mukana oli toimihenkilöitä, asiantuntijoita, päälliköitä ja johtajia.

Neljä viidestä, kaikkiaan 82 prosenttia kyselyyn vastanneesta kertoo innostavan strategian ohjaavan organisaationsa toimintaa. Silti lähes kolmannes vastaajista kokee, etteivät kaikki organisaation työntekijät ole sisäistäneet omaa rooliaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Neljännes kertoo, etteivät kaikki organisaation työntekijät tiedä omaan rooliinsa ja työhönsä kohdistuvia odotuksia.

Johtajat suhtautuvat muita myönteisemmin organisaationsa strategiaan ja sen toimeenpanoon. Toimitusjohtajista 85 prosenttia ja johtajista 89 prosenttia piti organisaationsa strategiaa innostavana, kun asiantuntijoilla vastaava luku oli 76 prosenttia.

– Näyttää siltä, että strategiatyöhön on panostettu suomalaisissa yrityksissä, mutta käytännön toimeenpano ontuu. On huolestuttavaa, jos työntekijät eivät tunnista, mitä heidän kuuluisi tehdä yrityksen menestyksen eteen, tai etteivät esimiehet ole käyneet dialogia henkilöstönsä kanssa, mitä strategia tarkoittaa suhteessa kunkin rooliin ja tavoitteisiin. Johtajat eivät saisi erehtyä kuvittelemaan, että strategiatyö on valmis kun suunnitelmat on tehty, mutta käytännön työ on vielä kesken tai jopa aloittamatta, sanoo Talent Vectian toimitusjohtaja Tom Lindholm konsultointiyrityksen tiedotteessa.



Lähes neljä viidestä (78 %) vastaajasta kokee myös organisaationsa tavoitteiden kannustavan yhdessä onnistumiseen. Seitsemän kymmenestä (70 %) vastaajasta kertoo myös, että omassa organisaatiossa tehdään rohkeita kokeiluja.