Ensimmäiset asiakkaat ovat Rosalindan oven takana jo ennen aamukuutta

Torstai on kontiolahtelaisessa kahvila-konditoria Rosalindassa aina viikon vilkkain päivä. Syy on – tietenkin – hernekeitto, jonka paikalliset lounastajat ovat ottaneet omakseen. Osuuspankin talossa toimiva Rosalinda onkin kirkonkylän harvoja lounaspaikkoja.

Vielä alkutalveen asti Rosalinda tunnettiin paitsi hernekeitostaan ja muista herkuistaan myös ahtaudestaan. Nyt tilanne on toinen, sillä laajennuksen jälkeen asiakaspaikkoja on 40, tuplasti aiempi määrä. Kesällä terassi tarjoaa lisätilaa.

Paikka on myös saanut uuden, trendikkään ilmeen. Rosalinda oli remontin vuoksi kiinni vain kaksi ja puoli viikkoa itsenäisyyspäivän alla.

Kaikkiaan kahvila-konditoria on nyt levittäytynyt yli sadan neliön tilaan. Pitkä matka on tultu ensimmäisistä vuosista, jolloin neliöitä oli vain 17. Rosalinda aloitti toimintansa vuonna 1994.

– Silloin oli todella ahdasta. Nyt on ihanaa, kun on paljon tilaa ja uusi keittiökin, yrittäjä Marjatta Peura huokaa.

– Kun työpaikka on uudistunut, se innostaa myös meitä kokeilemaan kaikenlaista uutta, äitinsä kanssa kahvila-konditoriaa pitävä Annukka Kinnunen jatkaa.

Ensimmäiset asiakkaat ovat yleensä oven takana jo ennen aamukuutta, jolloin kahvila avataan. Rosalinda on auki kuudesta kello 15:een, ja asiakkailta on tullut runsaasti toiveita siitä, että aukioloaikaa jatkettaisiin. Joskus takavuosina sitä kokeiltiin, mutta se ei Peuran mukaan kannattanut.

– Nyt aika on tietysti toinen, ja kyllä me sitä mietimme. Se on kuitenkin myös kustannuskysymys. Ensimmäinen työntekijä tulee töihin jo puolenyön jälkeen, Peura miettii.

Uudistuksen yhteydessä Rosalindan lounastarjonta laajeni keitoista salaattibaariin.

– Aiomme ottaa valikoimaan myös aamupuuron. Sen tarjoamisen aloitamme todennäköisesti kuukauden sisällä, Kinnunen kertoo.