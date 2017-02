S-ryhmän operatiivinen tulos nousi viime vuonna 290 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2015 oli 265 miljoonaa euroa. Vähittäismyynti kasvoi kaksi prosenttia hieman yli 11 miljardiin euroon.

Tulosta kohensivat muun muassa käyttötavarakaupan ja hotellien hyvä tuloskehitys, ryhmä kertoi tiedotteessaan.

Pääjohtaja Taavi Heikkilän mukaan esimerkiksi Sokoksen ja Emotionin kehitykset poikkesivat tavaratalokaupan yleisestä suunnasta ja ketjujen tulos nousi jälleen positiiviseksi.

– Päivittäistavarakauppamme onnistui pitämään tuloksensa liki edellisvuoden tasolla, ja muissa toiminnoissamme tulos on kehittynyt hyvään suuntaan, Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Heikkilän mukaan S-ryhmän linjaus laskea ruoan hintaa pienentämällä omaa osuuttaan on ollut menestys. Yhdessä pidentyneiden aukiolojen kanssa se on kasvattanut markettien asiakasmääriä, ja myynnin kasvu on osin kompensoinut katteiden pienentymistä.