Lehmon uuden S-marketin työmaa etenee vauhdilla - kuva

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan uuden S-marketin rakennustyömaa Lehmossa on jo pitkällä. Kajaanintien varteen Ensolantielle nouseva kaupparakennus on jo harjakorkeudessaan.

Myymälä on tarkoitus avata ensi kesänä. S-market Lehmon myyntipinta-ala on 850 neliötä, joten se on samaa kokoluokkaa kuin esimerkiksi S-market Siilainen Joensuussa.

Uusi myymälä tulee työllistämään saman verran kuin nykyinenkin yksikkö eli 6-8 henkilöä vakituisesti. Tällä hetkellä Ruottisenahonkadulla toimiva S-market menee samalla kiinni.