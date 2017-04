Valtio saa muhkean osinkopotin viime vuodelta

- Pitäisin todennäköisenä, että osingot ylittävät 1,5 miljardia euroa, mutta tässä vaiheessa on vaikeaa esittää eksaktia (tarkkaa) arvausta siitä, kuinka paljon, sanoo neuvotteleva virkamies Marko Synkkänen.

Synkkänen arvioi asiaa siitä näkökulmasta, paljonko osinkotuloja voisi kertyä valtion tämän vuoden budjettiin. Summa-arvio pitää sisällään valtion sijoitusyhtiön Solidiumin toissavuodelta saamat 278 miljoonaa euroa, jotka tuloutettiin valtion kassaan vasta tänä vuonna tammikuussa. Jos se vähennetään puhtaasti viime vuodelta tulevista osingoista, päästään arviolta noin tai yli 1,2 miljardiin euroon.

Valtion tämän vuoden talousarvioon on kirjattu osinkotuloja, pääomanpalautuksia ja osakkeiden myyntituloja yhteensä 2,1 miljardia euroa. Synkkäsen mukaan on selvää, että suurin osa summasta muodostuu osingoista. Osinko tarkoittaa yrityksen omistajilleen jakamaa voitto-osuutta.

Viisi kertaa yli 1,5 miljardia

Valtioneuvoston kanslian mukaan valtio on ylittänyt miljardin euron osinkorajan parinkymmenen viime vuoden aikana yhdeksän ja 1,5 miljardin euron rajan vain viisi kertaa. Huippuvuonna 2014 valtion kassaan tuloutettiin osinkoja edelliseltä vuodelta yli 1,8 miljardia euroa. Viime vuonna valtion osinkopotti edellisvuodelta nousi noin 1,2 miljardiin euroon, kun mukaan lasketaan Solidiumin vasta tämän vuoden tammikuussa maksamat osingot.

Fortum jauhaa hyvin

Valtiolla on osakeomistuksia 64 merkittävässä yhtiössä. Enemmistöomistajana valtio on 47 yhtiössä, kuten Alkossa, Finnairissa, Fortumissa, Nesteessä, Vapossa ja VR:ssä. Näissä yhtiöissä valtion osuus omistuksen tuottamasta äänivallasta on vähintään 50,1 prosenttia.

Pörssiyhtiöitä valtio omistaa 15:ttä: kolmea (Finnair, Fortum ja Neste) suoraan ja 12:ta Solidiumin kautta. Solidium-yhtiöitä ovat muiden muassa Elisa, Metso, Outokumpu, Sampo, Stora Enso ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö.

Mahtava osinkosampo valtiolle on varsinkin Fortum. Sieltä on tulossa mukavat 496 miljoonaa euroa. Nesteestä vastaava summa on 167 ja Samposta 153 miljoonaa euroa. Fortumin ja Nesteen osingot osaketta kohden on jo vahvistettu yhtiökokouksissa, mutta Sampon ei ole. Ei-pörssiyhtiöistä esimerkiksi VR maksaa valtiolle viime vuodelta 90 miljoonaa euroa osinkoja.

Ennätystä lähennellään

Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitosta luonnehtii, että meneillään oleva osinkokevät on vahva. Hän kertoo, että helmikuun lopun arvion mukaan Helsingin pörssin päälistan yhtiöt maksavat osinkoja 11,8 miljardia euroa, mikä lähentelee ennätystä. Osinkotuotoksi tulee noin neljä prosenttia.

- Yhtiöiden tuloskehitys on niukasti positiivisen puolella, ja osinkoja on kasvatettu. Yritykset eivät vieläkään investoi kovin rohkeasti, mutta muutosta tapahtuu pikkuhiljaa, Huovinen sanoo.

Huovisen mukaan suomalaisyhtiöiden tilanne on paranemaan päin.

- Suomen ja euroalueen talouksissa on hyvä vire. Myös Yhdysvalloissa menee hyvin.