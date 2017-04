Trampoliinimaailma Jump Park Joensuuhun

Joensuuhun avautuu huhtikuun lopussa trampoliinihyppelyyn tarkoitettu sisäliikuntapaikka, joka on tarkoitettu hauskanpitoon ja treenaamiseen. Jyväskyläläinen yrittäjä Petri Pykälämäki laajentaa toimintaansa.

Trampoliinikeskusta rakennetaan parhaillaan Joensuuhun Jukolankadulle.

- Trampoliinihyppelyalue on noin 450 neliömetriä. Toki reunoille jää tilaa, ja lisäksi teemme kaksi syntymäpäiväkabinettia.

Jump Parkia pyörittää yritys nimeltä MPV Sports Oy.

- Joensuusta löytyi hyvät tilat, joten päätimme laajentaa, Pykälämäki kertoo.

Jump Park tulee työllistämään noin viisi työntekijää.

Jukolankadulle on muodostumassa liikuntakeskittymä, kun alueelle on tulossa myös kamppailulajikeskus MMA. Alueella toimii tällä hetkellä Crossfit Paja sekä Traingin For Warriors. Ensimmäisenä alueella aloittanut Paja laajentaa saliaan noin sadan neliömetrin verran.