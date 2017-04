TalSa: Seppälä pääsi yrityssaneerauksen

Saneerausmenetelmä koskee sekä emoyhtiö Seppälää että Suomen myymälöistä vastaavan Seppälä Finlandia.

Alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus on Seppälän myymäläverkoston karsinta ja uudelleensijoittelu sekä henkilöstön vähentäminen. Seppälällä on nyt 78 myymälää, mutta niistä on tarkoitus karsia puolet. Seppälän myymälöissä, pääkonttorissa ja varastoissa oli maaliskuun alussa kaikkiaan noin 430 työntekijää.

Yrityssaneerauspäätökset tulevat lainvoimaisiksi 19. huhtikuuta, ellei kukaan ilmoita tyytymättömyyttään. Suurimmat velkojat ovat puoltaneet saneerausta.

Saneerauspäätöksen mukaan talousongelmien taustalla on vaatekaupan kova kilpailutilanne, johon Seppälä ei ole kyennyt sopeutumaan.

Seppälän toimitusjohtaja Eveliina Melentjeff osti miehensä Timon kanssa Seppälät Stockmannilta vuonna 2015. Stockmann oli ostanut Seppälän vuonna 1988.