Tuulaaki avaa luukkunsa viimeistään perjantaina

Yrittäjä Irene Tontin mukaan pari seuraavaa päivää henkilökunnalla menee vielä siivous- ja valmistelupuuhissa, mutta kauden aloitus lähestyy vääjäämättä.

- Avaamme viimeistään perjantaina puolilta päivin, Tontti lupailee.

Tuulaaki on kesäisin yksi kaupungin merkittävimmistä live-musiikin areenoista. Keikkakesän virallinen avaus Tuulaakissa on perjantaina 19. toukokuuta, jolloin esiintyjänä on virkamiesorkesteri Old Hammer.

- Meillä on tulevana kesänä noin 40 elävän musiikin iltaa. Esiintymään tulevat muun muassa Amadeus, Blue Notes, Tuhmat Tädit, Masa Mainds, TsuguWays, RatCats, Pint o' The Times, WuolasWirta, Elegia ja TresBastardos, Tontti luettelee kesän ohjelmatarjontaa.

Ensi viikon maanantaina eli vappupäivänä Tuulaakissa on tuttuun tapaan kokoomuksen sinivalkoinen vappujuhla, jolloin lavalle nousee mieskvartetti Pienet Sievät.