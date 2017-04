Tokmannin toimitusjohtaja Heikki Väänänen jättää yhtiön syyskuun loppuun mennessä. Tokmanni kertoi asiasta tiistaina.

Väänänen on toiminut Tokmannin toimitusjohtajana kahdeksan vuotta vuodesta 2009 lähtien.

- Yhtiö on käynyt läpi ison muutoksen, ja sitä on kehitetty määrätietoisesti. Tokmanni on saatettu hyvään vauhtiin pörssiyhtiönä ja on siirtynyt uuteen strategiakauteen, joten nyt on mielestäni luonnollinen kohta siirtyä syrjään ja luovuttaa vastuu uudelle vetäjälle, Väänänen sanoo tiedotteessa.

Seuraajan haku on Tokmannin mukaan jo käynnistetty.