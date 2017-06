Pankkien pääekonomistit arvioivat, että hallitusmuutos ei hetkauta Suomen taloustilannetta ainakaan heti. Ekonomistien mukaan tärkeintä on, että hallituksen aiemmin tekemiä talousuudistuksia ei peruta.

– Suomen talous on kuitenkin lähtenyt tämän vuoden alussa parempaan vauhtiin, vienti vetää, kotimainen kysyntä ja rakentaminen kasvaa. Ei tämä muuta lyhyen tähtäimen näkymää siitä, että Suomen talous on liikahtamassa oikeaan suuntaan, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoi.

– Suomen hallituskriisi ei käännä globaalia kasvusuuntaa ja viennin vetämistä, Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen puolestaan arvioi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmoittivat maanantaina, että yhteistyötä Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa ei ole edellytyksiä jatkaa.

Asiantuntijat muistuttivat kuitenkin, että epävarmuus on nyt suurin tekijä.

– Paljon on kiinni siitä, pystytäänkö pitämään kiinni nykyisestä hallitusohjelmasta. Pahimmassa tapauksessa pitää mennä rakentamaan uutta hallitusohjelmaa, arvioi Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.

– Jos uudet hallitukseen tulevat puolueet eivät pysty hyväksymään nykyistä hallitusohjelmaa, niin silloin tästä tulee aika sotkuisa kesä.

Isompia ongelmia voi olla edessä, jos epäselvä hallitustilanne pitkittyy.

– Kasvuvauhtia pitäisi saada nopeammaksi, Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju sanoi.

Kangasharjun mukaan kasvun hyytymisen voi estää vain palkkakurilla sekä työmarkkina- ja muita talousuudistuksia jatkamalla.

Myös Danske Bankin ja Aktian pääekonomistit korostavat, että jatkaapa hallitus missä kokoonpanossa tahansa, on sen pysyttävä uudistuslinjalla.

– Siihen meillä ei ole varaa, että hallituksen sisällä ei päästä sopuun, Aktian Schauman totesi.

– Meillä on vielä paljon, mitä pitää tehdä ja mitä on tekemättä. Riski on se, että joudutaan tilanteeseen, missä ei oteta askeleita suuntaan tai toiseen.