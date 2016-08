Tilastoyllätys: nuorisotyöttömyys on korkeampi rikkaissa maissa kuin kehitysmaissa

The Economist siteeraa uutta Maailman työjärjestö ILO:n tutkimusta, jonka tulosten mukaan nuorisotyöttömyys on hieman yleisempää rikkaissa maissa kuin kehitysmaissa.

- Tämä johtuu siitä, että kehitysmaissa 15-24-vuotiaiden on otettava vastaan mitä tahansa työtä. He päätyvät usein tilapäisiin matalapalkkatöihin, joissa työntekijän turva on olematon, lehti analysoi.

Myös rikkaissa maissa nuoret saavat huonompia työsuhteita kuin vanhemmat ikäluokat. Vuonna 2015 neljäsosa OECD-maiden nuorista oli tilapäisissä työsuhteissa, minkä lisäksi 26 prosenttia nuorista oli vasten tahtoaan osa-aikatöissä. Ikäluokassa 25-54 vastaavia työsuhteita on puolet vähemmän.

Lyhyet työsuhteet haittaavat nuorten elämää myös niin, ettei vakituisiin työpaikkoihin tarvittavaa ammattitaitoa kerry.

Maailman nuorten työttömyysaste on nyt 13,1 prosenttia, mikä on lähellä vuoden 2013 tilastohuippua. Arabimaissa on pahin nuorisotyöttömyys, 30,6 prosenttia. Matalin lukema on Etelä-Aasian 10,7 prosenttia.

Työttömyyden lisäksi nuoret ikäluokat köyhtyvät. Pahin tilanne on talouskriisin runtelemissa maissa, kuten Kreikassa, Romaniassa ja Espanjassa. Nuorison ahdinko johtaa myös siihen, että 40 prosenttia Itä-Euroopan, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan nuorista haluaa muuttaa ulkomaille.

Lähde: The Economist

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/08/daily-chart-23?cid1=cust/ddnew/n/n/n/20160826n/owned/n/n/nwl/n/n/EU/email&etear=dailydispatch