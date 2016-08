Norjaan tuotiin 10 000 lentokoneilla kulkukoiraa - eläinlääkärit ovat huolissaan

Norjaan tuotiin pelkästään lentokoneilla 10 000 katukoiraa vuonna 2014, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Sitä, miten paljon maahan tuotiin ulkomailta kulkukoiria junilla, autoilla tai laivoilla, ei tiedetä.

Kymmenessä vuodessa kulkukoirien tuonti Norjaan on kasvanut viisinkertaiseksi: vuonna 2004 lentokoneilla tuotiin Norjaan 1 900 kulkukoiraa. Taustalla on Norjan lainsäädännön höllentäminen takavuosina: nyt on lemmikkejä entistä helpompi tuoda maahan Esimerkiksi karanteeniaikoja on lyhennetty. Koiria tuodaan erityisesti Itä- ja Etelä-Euroopasta.

Norjan eläinlääkärijärjestö on huolestunut kulkukoirien yhä lisääntyvästä tuonnista. Järjestön puheenjohtaja Torill Moseng ehdottaa jopa katukoirien maahantuonnin kieltämistä. Mosengin mielestä lemmikkieläinten tuontia pitäisi rajoittaa erityisesti niistä maista, joissa antibiootteja käytetään holtittomasti sekä maista, joissa on antibiooteille resistenttejä tautikantoja.

- Ulkomailta tuotuja lemmikkieläimiä on mahdoton testata kaiken varalta. On liioin mahdotonta tietää, onko eläimessä jokin antibiooteille vastustuskykyinen tauti.

Aftenpostenin mukaan myös rikolliset ovat hoksanneet katukoirabisneksen. Rikollisliigat tuottavat koiria pentutehtaissa, ja nyt koiria myydään jopa internetissä.

