Ruotsin pankit eivät enää huoli luottotappioita väärällä henkilöllisyydellä haetuista lainoista

Ruotsin pankit tarkistavat toisten nimissä otettujen lainojen korvauskäytäntöjään. Syynä ovat uuden tyyppiset petokset. Aiemminkin on esiintynyt identiteettivarkauksia, joissa joku on nostanut varastetun matkapuhelimen ja mobiilipankkitunnusten avulla toisen nimissä lainaa. Pankit ovat tähän asti kärsineet väärällä henkilöllisyydellä nostetuista lainoista aiheutuneet luottotappiot nahoissaan.

Tänä vuonna on kuitenkin ilmennyt uudenlaisia petoksia. Mobiilipankkitunnusten omistaja hakee itse pankilta tai pikavippifirmalta lainaa, siirtää lainarahat välittömästi toiselle tilille ja ilmoittaa sitten matkapuhelimensa varastetuksi. Jatkotarinan mukaan "joku muu on hakenut varastetun matkapuhelimeni avulla lainaa".

Ruotsin poliisi sai jo keväällä selvitettyä parikymmentä tapausta. Loppukesästä on ilmaantunut uusia, epäilyttäviä tapauksia. Poliisin mukaan useimmissa tapauksissa lainan hakija on jakanut rahat sen henkilön kanssa, jonka pankkitilille rahat on siirretty. Joissakin tapauksissa lainan hakijaa on ilmeisesti kiristetty hakemaan lainaa, esimerkiksi jonkin aiemman velan kuittaamiseksi. Nordean lehdistövastaava Petter Larsson muistuttaa, että pankkitiliään vilpilliseen tarkoitukseen lainaavakin on osallinen rikoksessa.

Uusi petosmuoto huolestuttaa Ruotsissa erityisesti siksi, että tähän asti selvitetyissä tapauksissa epäillyt ovat 90-lukulaisia eli hyvin nuoria. Lainoilla on hankittu esimerkiksi muotivaatteita ja meikkejä.

- Vaikuttaa siltä, etteivät nämä ihmiset tajua, ettei laskuja voi noin vain jättää maksamatta. Tai sitä, että laina pitää maksaa myös takaisin, harmittelee Tina Häggmark kruununvoudin virastosta.

Lähde: SVT

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/unga-90-talister-i-bedrageriharva