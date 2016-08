Trump lupaa avata maahanmuuttopolitiikkaansa Arizonassa

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on sanonut aikovansa kertoa näkemyksiään maahanmuutosta vaalitilaisuudessa Arizonassa keskiviikkona.

Trump kertoi asiasta Twitter-tilillään. Trump tviittasi aikovansa pitää "tärkeän puheen" laittomasta maahanmuutosta.

Trumpin maahanmuuttopolitiikan linjauksiin on odotettu selvennystä sen jälkeen, kun hän vaikutti lieventävän kantojaan muun muassa laittomasti maassa oleskelevien karkotuksiin toissaviikolla.

Trumpin New Yorkissa tavanneet latinokannattajat kertoivat Trumpin lupailleen, että hän sallisi miljoonien laittomasti maassa asuvien jäädä Yhdysvaltoihin. Trump on tämän jälkeen kuitenkin sanonut muun muassa, että karkottaisi presidenttinä rikoksiin syyllistyneet laittomasti maahan saapuneet siirtolaiset. Lisäksi hän on toistanut tahtovansa rakentaa muurin Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle.