Brexitin seuraus: Ruotsi haluaa suuren EU:n lääkeviraston Lontoosta Ruotsiin

Ison-Britannian EU-ero aiheuttaa sen, että saarivaltio joutuu luopumaan myös EU-virastoistaan.

Ruotsi on hyvissä asemissa kisassa unionin lääkevirasto EMA:sta (European Medicines Agency), kirjoittaa Dagens Nyheter.

Kyse on isosta virastosta: tällä hetkellä sen palveluksessa on Lontoossa 900 työntekijää, minkä lisäksi virastolla on 4 500 tutkijan aktiivinen verkosto Euroopassa. Virasto vastaa niin eläinten kuin ihmisten lääkkeiden valvonnasta unionin alueella.

Ruotsalaiset olivat liikkeellä hyvissä ajoin: jo helmikuussa Ruotsin lääkealan keskusjärjestön (Läkemedelsindustriföreningen Lif) toimitusjohtaja Anders Blanck kehotti Ruotsia tarjoutumaan EMA:n kotipaikaksi, jos Brexitistä eli Britannian EU-erosta tulee totta.

Virastosta ovat tosin olleet kiinnostuneita muutkin maat. DN:n mukaan Tanska, Saksa, Ranska, Italia, Puola, Irlanti, Malta, Itävalta ja Espanja ovat tarjoutuneet viraston kotipaikaksi.

Ruotsilla on jo yksi EU:n virasto, Tartuntatautivirasto ECDC.

- Mutta niin on myös useimmilla muilla EMA:sta kiinnostuneilla jäsenmailla, DN kirjoittaa.

Lähde: Dagens Nyheter

http://www.dn.se/nyheter/sverige/efter-brexit-tung-eu-myndighet-kan-flytta-till-sverige/