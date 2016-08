Stigma seuraa Boko Haramia paenneita Nigeriassa

Viisivuotiaan Umarin verenperintö oli koitua orvon pojan kohtaloksi pakolaisleirillä Nigeriassa. Umarin isä on Boko Haram -äärijärjestön taistelija, eikä nälkäiselle ja yksin jääneelle pojalle siksi herunut myötätuntoa leirin asukkailta, jotka ovat paenneet äärijärjestön väkivaltaisuuksia.

Umarin pelasti lopulta toinen yhtä syrjitty asukas, Boko Haram -taistelijan kanssa naimisiin pakotettu Fatima Salisu.

25-vuotias nainen otti pojan hoiviinsa, vaikka se ei lisännyt hänen omaa suosiotaan leirillä.

- Nigerialainen sotilas sanoi, että minun pitäisi antaa hänen kuolla. Että hän on Boko Haram -lapsi ja hänet heitettäisiin roskikseen.

Boko Haramin kaappaama Salisu vietti vankina 16 kuukautta, ennen kuin onnistui pakenemaan Nigeriaan, Maidugurin ulkopuolelle pystytettyyn leiriin. Vastaanotto ei ollut lämmin.

- Kaikki suhtautuvat meihin halveksuen. Toiset naiset eivät suostu kutsumaan minua muuksi kuin Boko Haram -vaimoksi, eivätkä anna meidän tulla lähelleen.

Salisu sanoo kestävänsä ylenkatseen, mutta on huolissaan Umarista ja muista syrjityistä lapsista. Hän pelkää kylmän kohtelun kääntävän pojan yhteiskuntaa vastaan.

Paenneet ovat uusi alaluokka

Salisun huoli on oikeutettu, sanoo Boko Haramin aiheuttamaa kriisiä seurannut yhdysvaltalaistutkija Hilary Matfess.

Äärijärjestön sieppaamat ja myöhemmin vapauteen päässeet tai järjestön parissa syntyneet kohtaavat yhteisöissään laajaa syrjintää. Sen pelätään edistävän etenkin nuorten radikalisoitumista.

- Taistelijoiden lasten sulkeminen ulkopuolelle hidastaa heidän paluutaan yhteiskuntaan ja yhteisöjen toipumista, mikä tekee siitä erittäin huolestuttavan kehityskulun, Matfess sanoo.

Hänen mukaansa Nigeriassa vallitsee syvä epäluottamus Boko Haramin parista palaavia kohtaan.

- Suuri määrä naisia on siepattu, mutta suuri määrä on myös liittynyt taistelijoihin vapaaehtoisesti. Heidän erottamisensa toisistaan on liki mahdotonta sen jälkeen, kun naiset palaavat yhteisöihinsä.

Konfliktin keskellä kytevä epäluulo on tehnyt Boko Haramiin liitetyistä naisista ja lapsista yhteiskunnan uuden, stigmatisoidun alaluokan.

Vapautettujen määrä kasvussa

Ongelmaan ovat yrittäneet tarttua myös osa Nigerian paikallispoliitikoista muun muassa kampanjoimalla syrjinnän estämiseksi.

Konfliktin koettelemassa koillisessa Bornon osavaltiossa kuvernööri Kashim Shettima on kehottanut asukkaita tukemaan Boko Haramilta paenneita ja varoittanut, että muutoin taistelijoiden lapset perivät isiensä ajatusmaailman.

Syrjinnän kitkeminen on nyt erityisen ajankohtaista, sillä Nigerian armeija on lähiaikoina onnistunut valtaamaan alueita takaisin äärijärjestöltä ja vapauttanut tuhansia ihmisiä.

Toistaiseksi myötätunto ei ole lisääntynyt ainakaan Maidugurin leirillä.

- Kun Umar itkee, muut kiusaavat häntä ja käskevät hänen palata metsään tapaamaan Boko Haram -isäänsä. Eivät he osoita rakkautta, Salisu kuvailee.

